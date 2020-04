Doria prorroga quarentena até dia 22 em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prorrogou a quarentena no Estado do dia 7 para o dia 22 de abril, conforme afirmou nesta segunda, 6, durante coletiva. Segundo ele, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de cada cidade têm ordens para dissipar qualquer tipo de aglomeração que porventura possa ocorrer no Estado. A medida restringe a abertura de qualquer loja, serviço ou estabelecimento que não seja considerado “essencial”, ao qual se aplicam farmácias e supermercados. A quarentena também mantém fechados os parques de toda a capital.

“Vocês terão a obrigação de seguir a deliberação do governo de São Paulo. Ela é constitucional”, reforçou. “Nenhuma aglomeração, de nenhuma espécie, em nenhuma cidade ou área de São Paulo será permitida”, disse. A medida, segundo ele, ser[a publicada no Diário Oficial de terça, 7. Hoje, há 4.620 casos confirmados (41,5% do total nacional) no Estado, com 275 óbitos (56% do total nacional) e 572 pacientes internados em UTIs.