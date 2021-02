Doria: ‘PSDB tem de fazer oposição ao desastre que é o governo Bolsonaro’

Marcelo de Moraes

O governador de São Paulo, João Doria, reagiu duramente às críticas feitas pelo deputado Aécio Neves (MG) na briga interna do PSDB deflagrada ontem à noite. Doria critica Aécio lhe atribuindo um movimento para aproximar o partido do governo Bolsonaro. E defende que se afaste da legenda. Aécio reagiu dizendo a Doria que “o PSDB não tem dono”.

Agora, em réplica, o governador reforça que o partido precisa se posicionar na oposição ao governo Bolsonaro e que não pode “se subordinar a projetos pessoais, que se perderam pela conduta inapropriada em relação à ética pública”, numa referência indireta aos processos que o deputado mineiro enfrenta no chamado escândalo da JBS.

“O deputado Aécio Neves precisa entender que o novo PSDB não pode se subordinar a projetos pessoais, que se perderam pela conduta inapropriada em relação à ética pública. E tampouco pode ser vilipendiado por benesses públicas que subjuguem um projeto maior para o Brasil”, disse Doria.

“O compromisso inadiável do PSDB está na defesa intransigente da vida e da ética, para que o Brasil resgate a esperança e volte a ter crescimento econômico e paz social”, acrescentou.

O governador tucano reiterou que o PSDB precisa se posicionar contra Bolsonaro. “A pandemia e a persistente crise econômica exigem do PSDB um posicionamento contrário ao negacionismo e ao desgoverno do presidente Jair Bolsonaro. O PSDB, seus parlamentares e suas propostas para o Brasil precisam estar unidos na defesa da democracia, a favor da ciência, das vacinas e da vida; contra o autoritarismo e o descaso com a saúde pública, pela retomada econômica, pela geração de emprego e renda, pela proteção ao meio-ambiente e pela reconstrução do auxílio emergencial com respeito ao teto de gastos”, ressaltou.

Doria disse ainda que “o PSDB tem o dever partidário, patriótico, moral e histórico de propor um projeto para o Brasil do século 21. E de fazer oposição ao desastre que é o governo de Jair Bolsonaro”, disse. “A história recente do PSDB atesta que os eleitores aprovam e confiam no projeto que defende a vida, as vacinas, a liberdade, a democracia e a ética na política”, concluiu.