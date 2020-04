Doria quer 70% da população de SP em isolamento

O Estado de São Paulo registrou na quarta-feira, 8, seu menor índice de isolamento social desde que a quarentena foi decretada. De acordo com o governador João Doria (PSDB), cerca de 49% da população respeitou as medidas de restrição de mobilidade ontem. O dado é do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo . Na avaliação do tucano, é necessário que ao menos 70% da população esteja isolada para que o governo tenha um controle mínimo da expansão da covid-19.

“Não saia de casa se você tem estima pela sua vida, dos seus pais, do seu marido ou das pessoas que você considera”, pediu Doria em coletiva desta quinta-feira, 9.

Na tentativa de intensificar a fiscalização do cumprimento da quarentena, o governo fechou uma parceria com operadoras de telefonia celular para ter acesso à localização em tempo real dos usuários de celulares. O sistema vai permitir a identificação de aglomerações de pessoas e facilitar a atuação de fiscais e da polícia. Na Capital paulista, epicentro da pandemia, a taxa de isolamento social registrada ontem foi de 51%.

Isolamento em queda

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, demonstrou preocupação com a queda na taxa de isolamento. Segundo ela, o índice de pessoas em casa no Estado já esteve em 59%.

“As nossas taxas estão bem abaixo dos países que adotaram o lockdown. Todos chegam em 90% a 80% em algum momento e a gente não passou de 60%”, disse a secretária.