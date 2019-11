Doria quer chapa Covas-Joice: ‘Por que não?’

Equipe BR Político

João Doria já tem sua chapa ideal para apoiar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O governador do Estado não fez questão de meias palavras ao ser confrontado com a possibilidade do tucano e atual prefeito, Bruno Covas, ter a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) como sua vice. “Por que não? O Bruno será reeleito. A Joice é uma brilhante deputada, pessoa com boa formação e com quem tenho uma relação de muitos anos”, disse segundo a Folha.

Joice sempre deixou claro que sonha em concorrer à Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, ela se apresentava como candidata de Jair Bolsonaro ao cargo, que se colocaria contra a reeleição do tucano. “Ela complementa bem o perfil do Bruno”, completou Doria.