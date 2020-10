Doria quer mudança na Lei Anticrime

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), quer que o Congresso altere as regras para prisão preventiva estipuladas na Lei Anticrime. Foi com base na obrigatoriedade de renovação da prisão a cada 90 dias que o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, soltou o traficante André do Rap.

“Não adianta a polícia de São Paulo prender e ministro do Supremo mandar soltar”, disse o tucano em vídeo divulgado em suas redes sociais. “Pedimos ao Congresso Nacional para alterar a Lei Anticrime e acabar com esse absurdo que liberta criminosos e afronta a sociedade”, afirmou Doria. “E apoiamos o presidente do STF, Luiz Fux, para manter as prisões preventiva e não libertar criminosos condenados pela Justiça.”