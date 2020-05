Doria reage a reunião ministerial de Bolsonaro: ‘Lamentável exemplo’

O governador de São Paulo, João Doria, alvo de diversas ofensas feitas na reunião ministerial, comentou sobre o vídeo divulgado nesta sexta-feira. “O Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo, demonstram descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da Presidência da República”, disse o tucano.

Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro se referiu a Doria como “um bosta” devido às medidas implementadas no Estado contra o coronavírus. “Lamentável exemplo em meio a maior crise de saúde da história do país e diante de milhares de vítimas.”