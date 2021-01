Doria rebate: ‘Bolsonaro gosta mesmo é do cheiro da morte’

2020 começou animado para o governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Planalto afirmou na quinta, 31, que o tucano “não sabe o que é sentir cheiro do povo” ao criticar as medidas de isolamento no Estado contra a pandemia. Hoje, primeiro dia do ano, o governador respondeu: “Bolsonaro gosta mesmo é do cheiro da morte, do cheiro da pólvora e do cheiro do dinheiro das rachadinhas. Presidente: trabalhe mais e fale menos”.

Bolsonaro gosta mesmo é do cheiro da morte, do cheiro da pólvora e do cheiro do dinheiro das rachadinhas. Presidente: trabalhe mais e fale menos. — João Doria (@jdoriajr) January 1, 2021