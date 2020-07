Doria rebate uso da cloroquina feito por Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou, na manhã desta quarta-feira, 8, o fato de o presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com o novo coronavírus, continuar publicizando e dizendo que a hidroxicloroquina salva vidas.

Na última semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) encerrou em definitivo os testes com o medicamento em pacientes com covid-19 por falta de resultados. “Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto”, disse Bolsonaro em vídeo.

Doria argumentou que seu ponto de vista está de acordo com a visão do Comitê de Contingência da covid-19 do governo de São Paulo. “A unanimidade dos 19 cientistas, médicos, infectologistas, epidemiologistas não recomenda o uso indiscriminado e nem a distribuição da cloroquina ou da hidroxicloroquina nos postos de saúde”, disse o governador em entrevista à rádio Jovem Pan. Ele afirmou ainda que “o que vai salvar vidas é a vacina”.