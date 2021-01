Doria reclama e diz que governo federal é ‘engenheiro de obra pronta’

O governador de São Paulo, João Doria, reclamou da tentativa de Jair Bolsonaro de capitalizar a vinda de insumos da China para produção da CoronaVac. O tucano disse que toda a negociação, que permitirá novas doses do imunizante, foi feita pelo Instituto Butantan e pelo governo paulista. E que o governo federal seria um “engenheiro de obra pronta”.

“Não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em suas redes, de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação com a China para liberação de insumos para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo”, afirmou.

Em suas redes sociais, Bolsonaro anunciou a vinda de insumos para o Brasil “nos próximos dias”. E agradeceu a “sensibilidade” dos chineses, além do trabalho do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Tereza Cristina.

Segundo Doria, as atuações de Bolsonaro e do governo federal, que atacaram a China em mais de uma ocasião, “dificultaram todo o processo”. “Se não fosse o esforço de São Paulo e a excelente relação de respeito que mantemos com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, não teríamos iniciado ainda a vacinação dos brasileiros”, disse. “Sem parasitismo dos negacionistas e oportunistas. Até aqui só atrapalharam nosso trabalho em prol da ciência e da vida. São engenheiros de obra pronta. Vergonha!”