Doria registra boletim por ameaça e injúria

O governador João Doria (PSDB-SP) relatou em um Boletim de Ocorrência registrado nesta madrugada de sexta, 27, ter recebido ligações telefônicas que “davam conta, em tom ameaçador, de atos a serem realizados em frente a sua residência pessoal, sendo que em tais mensagens era indicado o local da mesma”. De acordo com o BO, “fatos ofensivos à honra do governador, xingamentos de baixo calão, foram dirigidos também ao telefone celular mencionado”. Como você leu aqui no BRP, Doria e o presidente Jair Bolsonaro protagonizaram um bate-boca durante uma teleconferência realizada nesta semana sobre medidas oficiais de combate à disseminação do coronavírus. Nesta manhã, circulam mensagens no Twitter com hashtag #ImpeachmentDoDoria criticando a recomendação do governador para que os paulistas fiquem em casa.