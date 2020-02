Doria repudia convocação de Bolsonaro

Equipe BR Político

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) lamentou, na noite de terça-feira, 26, os vídeos compartilhados pelo presidente Jair Bolsonaro em grupos de WhatsApp a favor de manifestação em sua própria defesa e contra o Congresso Nacional e o STF, como foi revelado ontem pelo BRP.

O Brasil lutou muito para resgatar sua democracia. Devemos repudiar com veemência qualquer ato que desrespeite as instituições e os pilares democráticos do país. Lamentável o apoio do Presidente Jair Bolsonaro a uma manifestação contra o Congresso Nacional. — João Doria (@jdoriajr) February 26, 2020

