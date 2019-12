Doria se encontra com FHC para discutir papel do novo PSDB

O governador de São Paulo, João Doria, visitou neste domingo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em sua casa para discutir o que chama de “papel do novo PSDB”. No sábado, os tucanos realizaram seu Congresso em Brasília justamente para apontar rumos políticos para o partido e tentar recuperar sua força. O PSDB mira recuperar eleitores conservadores perdidos na campanha presidencial passada para Jair Bolsonaro. E Doria aparece hoje como o principal nome tucano para a disputa pelo Planalto em 2022.

“Foi uma conversa muito construtiva sobre democracia, valores, liberdade, crescimento econômico, geração de empregos. Sobre o papel do novo PSDB na democracia brasileira”, disse Doria, numa gravação de vídeo feita com Fernando Henrique logo depois da conversa.

“É importante que estejamos todos juntos, chamar mais gente. Ninguém ganha eleição, nem ganha o poder, que é importante para o Brasil, sozinho. É juntos”, afirmou o ex-presidente ao lado do governador.

“E juntos vamos continuar e juntos vamos fazer o novo PSDB crescer e cumprir o seu papel. Não esquecendo do passado, mas fazendo do PSDB o partido do presente”, acrescentou Doria, sendo completado por FHC: “E olhando para o futuro”.