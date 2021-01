Doria se reúne hoje com embaixador da China

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se reúne virtualmente, nesta terça-feira, 26, com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. O encontro acontece um dia após o governo chinês liberar o envio de insumos para a produção da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Foram liberados 5.400 litros de insumos.

Logo depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a liberação dos insumos, o governo paulista emitiu nota em que diz que todo o acordo foi realizado pela esfera estadual, via Instituto Butantan, sem apoio do governo brasileiro.

“Esta negociação é continua e nunca foi interrompida, mesmo quando o Governo Federal através do presidente da República anunciou publicamente em mais de uma ocasião, que não iria adquirir a vacina por causa de sua origem chinesa. Neste período, um total de 4 lotes de vacinas e insumos foram recebidas pelo Governo de SP sem nenhuma participação do governo Bolsonaro”, afirmou o governo em nota.