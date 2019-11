Doria sobre Covas: ‘Não tem plano B para 2020’

Equipe BR Político

Durante entrevista coletiva ao lado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), o governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou que o partido não tem outro candidato além de Covas para disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2020. “Não tem plano B. Tem o plano Bruno. É só Bruno em 2020. Ele terá saúde, disposição e voto para se reeleger”, disse Doria nesta segunda-feira, 18. Covas está fazendo tratamento contra um câncer encontrado na região do estômago. Ele teve alta do hospital na última quinta-feira, 14, após passar 23 dias internado.

Sobre o assunto, o prefeito evitou dar previsões sobre a duração de seu tratamento. “Cada câncer é diferente do outro. Cada pessoa reage de uma forma. Não há como prever a segunda etapa do tratamento. Não se trata de uma discussão subjetiva, mas objetiva. Enquanto eu estiver dentro das minhas faculdades mentais e físicas sou obrigado a ser prefeito”, disse o tucano.

Segundo informações do Broadcast Político, Covas receberá ainda hoje a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), pré-candidata à Prefeitura e ex-líder do governo no Congresso. Como você já leu aqui no BRP, a deputada é alvo de ataques por parte da ala bolsonarista do partido. Um dos motivos que levaram ao desgaste de sua relação com o presidente Jair Bolsonaro foi justamente a proximidade da parlamentar com Doria. Durante a coletiva desta segunda-feira, o governador elogiou a deputada, a quem se referiu como uma “amiga”. “É uma pessoa de grande valor. Quanto mais perto ela estiver do Bruno mais feliz eu serei”, afirmou.