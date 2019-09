Doria sobre discurso: ‘Inadequado’ e ‘inoportuno’

Vera Magalhães

O governador de São Paulo, João Doria Jr., criticou o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, em Nova York. “Primeiro: inadequado. Segundo: inoportuno. Terceiro: sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil no plano ambiental, no plano econômico e no plano político”, disse, quando questionado a respeito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Para ele, a repercussão internacional da fala de Bolsonaro foi “péssima” e muito rápida. “O mundo inteiro repercutindo pessimanente a manifestação do presidente”, afirmou. Para ele, Bolsonaro perdeu a oportunidade de representar bem o Brasil na ONU. No arremate, diz que “faltou bom senso e faltou humildade”.