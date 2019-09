Doria sobre Moro: ‘Quem não gostaria de tê-lo no governo?’

Equipe BR Político

Nesta terça-feira, 27, o governador de SP, João Doria (PSDB), negou os rumores de que teria convidado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para ocupar um cargo no governo paulista. Doria, no entanto, ressaltou que admira o ex-juiz e que gostaria de tê-lo como integrante do governo de São Paulo. “Quem não gostaria de ter? Sergio Moro foi um grande juiz e é um grande ministro”, disse o tucano, de acordo com o Broadcast Político.

No governo federal, o ministro da Justiça tem recebido uma série de “cotoveladas” do presidente Jair Bolsonaro. O ex-juiz também sofre desgaste por conta das tentativas do presidente de interferir na estrutura da Polícia Federal, segundo o Estadão. “Se eu trocar (o diretor-geral da PF) hoje, qual o problema? Está na lei que eu que indico, e não o Sergio Moro. E ponto final”, disse Bolsonaro na semana passada. Ontem, o chefe do Executivo também respondeu a um comentário no Facebook dizendo que Moro “não esteve” com ele na campanha presidencial de 2018.

