Doria sobre preço dos combustíveis: ‘Responsabilidade do governo federal’

Equipe BR Político

Na opinião do governador João Doria (PSDB-SP), é responsabilidade do governo federal, e não dos Estados, lidar com o preço dos combustíveis. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem sugerido que o controle dos valores seja feito por meio da redução no ICMS, que é um tributo estadual.

“Há posição relutante de os governadores assumirem responsabilidades que cabem ao governo federal. O tema de petróleo e combustíveis é federal, e não dos Estados”, disse Doria durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 10. Como você leu no BRP, a sugestão de Bolsonaro é que o ICMS seja cobrado sobre o valor do combustível vendido nas refinarias, e não nos postos.

“Nós, governadores, teremos reunião em fevereiro, em Brasília, mas o entendimento prévio é que esse tema cabe ao governo federal”, disse ele, lembrando que os governadores.