Doria sobre protestos: ‘É um número muito pequeno de pessoas’

O governador João Doria (PSDB-SP) foi lacônico na coletiva realizada neste início de tarde de segunda, 13, ao ser questionado sobre os atos realizados na Avenida Paulista, no sábado, domingo e hoje, na porta do Palácio Bandeirantes, contra sua gestão no combate à pandemia do novo coronavírus. “É um número muito pequeno de pessoas. A origem é muito determinada, de quem tem sentimento político e ideológico. Estou ajudando a proteger as vidas dessas pessoas. Todos essas mesmas pessoas que mandaram mensagens chulas, ameaças e protestos, estamos ajudando a proteger as suas vidas também e a dos seus amigos e familiares”, afirmou ele. Dessa agenda anti-Doria, vídeos registram pessoas se vangloriando de parar a Paulista enquanto havia uma ambulância no engarrafamento. Outros mostravam coreografias com caixão e cantos duvidando da existência do novo coronavírus. Como você tem lido aqui no BRP, o governo paulista recomenda isolamento total da população, a mais atingida pela covid-19, enquanto o presidente Jair Bolsonaro defende o confinamento somente de idosos e portadores de doenças crônicas como forma de manter a economia em atividade.