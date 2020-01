Marcelo de Moraes

Em busca de novos mercados no exterior, o governador de São Paulo, João Doria, negociou com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevedo, a adoção de um programa de incrementos para a exportação do agronegócio de São Paulo. A conversa entre os dois aconteceu durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Com a negociação, Doria mira a abertura de mercados para o agro paulista na Europa e na Ásia. O objetivo é ampliar os mercados europeu e asiático.