Doria terá licença de 10 dias

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou há pouco que vai tirar 10 dias de licença de suas atribuições, a contar a partir desta quarta-feira, 23. Durante o período, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM) assume o cargo de governador até o retorno do titular, programado para o dia 3 de janeiro.

“Estou tirando dez dias de licença para me dedicar à minha família. Trabalhei ininterruptamente ao longo de 2020, sacrificando o convívio familiar, especialmente com a Bia, minha esposa”, escreveu Doria no Twitter.

A licença de Doria inicia um dia depois de o governo anunciar que todo o Estado de São Paulo ficará na fase vermelha, a mais restritiva do plano de combate à covid–19, entre os dias 25, 26 e 27 de dezembro e em 1°, 2 e 3 de janeiro. Com isso, só os serviços essenciais estão autorizados a abrir as portas neste período de Natal e réveillon.