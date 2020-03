Doria testa negativo para coronavírus

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), testou negativo para o novo coronavírus. O resultado do exame foi exibido em seu perfil no Twitter nesta manhã de terça, 24. No texto, ele deseja melhoras ao chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, David Uip, infectologista, de 67 anos, contaminado pelo patógeno.

Resultado negativo do meu teste para COVID-19. Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo. 🙏 pic.twitter.com/5z16I6UoHj — João Doria (@jdoriajr) March 24, 2020