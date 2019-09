Doria traz investimento da Volkswagen na bagagem

Equipe BR Político

De Wolfsburg, na Alemanha, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 29, que a Volkswagen vai investir R$ 2,4 bilhões em São Paulo. O valor vai ser direcionado para a cidade de São Bernardo do Campo, majoritariamente, e para São Carlos, que fica no interior do Estado. De acordo com o governador, serão criados 1.500 novos empregos (diretos e indiretos) nessas duas fábricas da montadora.

No início deste ano, a Ford anunciou o fechamento da fábrica no ABC. Com isso, grande parte dos 3 mil funcionários perdeu o emprego. O anúncio da empresa alemã pode indicar uma melhora na economia do Estado. Doria foi para a Alemanha na terça-feira, acompanhado por uma comitiva de secretários de seu governo, além do prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo do Campo, onde fica a sede da Volkswagen no Brasil.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.