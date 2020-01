Doria rumo a Davos

Enquanto a presença do presidente Jair Bolsonaro Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na Suíça, é incerta, mais um de seus possíveis opositores na eleição de 2022, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já confirmou que irá ao evento. Pelo terceiro ano seguido, Doria será conferencista no encontro.

O fórum ocorre entre os dias 21 e 24 de janeiro. Na palestra, ele vai falar sobre os desafios do desenvolvimento urbano. Além disso, o governador também terá agendas com empresários e investidores sobre concessões e privatizações no Estado.

O convite a Doria foi feito pelo fundador do WEF, Klaus Schwab. Em maio, o governador será ainda anfitrião da versão latino-americana do Fórum Econômico, que acontecerá em São Paulo. Como você leu no BRP, o apresentador Luciano Huck, outro nome cotado para a eleição presidencial de 2022, também vai participar de um painel no fórum.