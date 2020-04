Doria vai anunciar plano de saída gradual da quarentena

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentará nesta quarta-feira, 22, um plano para saída gradual da quarentena no Estado imposta como medida de combate ao novo coronavírus. Na última semana, o governador prorrogou o isolamento nos 645 municípios de São Paulo até o dia 10 de maio.

“A reabertura levará em consideração diversos fatores como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. Todas as medidas estarão alinhadas com o Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Coronavírus. A ciência continuará pautando nossas ações”, anunciou Doria no Twitter. O plano de saída gradual será implantado somente após o próximo dia 10.