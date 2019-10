Doria visita Covas no hospital

Equipe BR Político

O governador de São Paulo, João Doria, esteve na tarde desta segunda-feira, 28, no hospital Sírio-Libanês visitando o prefeito da capital, Bruno Covas. Segundo o próprio Doria, ele conversou com a equipe médica que está atendendo Covas e com a mão do prefeito, Renata Covas. “. Bruno está bem atendido e tenho certeza que vai se recuperar. Seguimos com nossas orações”, disse Doria. Covas foi diagnosticado com um câncer no trato digestivo e irá iniciar quimioterapia para tentar se recuperar da doença. Covas é o candidato do PSDB à reeleição em 2020.