Doria: ‘Vitória da ciência’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou a aprovação para uso emergencial das vacinas CoronaVac e de Oxford. Doria foi o principal entusiasta pela vacina da Sinovac, feita em parceria com o Instituto Butantã. “Dia histórico para ciência brasileira. A Anvisa acaba de aprovar por maioria o uso emergencial da Vacina do Butantan. Vitória da ciência. Vitória da vida. Vitória do Brasil”, afirmou. Doria acompanhou com sua equipe a reunião da Anvisa que tratou do uso emergencial. Ele deve vacinar a primeira pessoa com a CoronaVac ainda neste domingo, 17.

