‘Doria, você não sabe o que é sentir cheiro do povo’, ataca Bolsonaro

Em sua última transmissão ao vivo do ano nas redes sociais, na noite de quinta, 31, o presidente Jair Bolsonaro reforçou suas críticas as políticas de isolamento adotadas por entes da Federação contra a disseminação da covid-19. Seu alvo favorito, como de costume, foi o governador Joao Doria (PSDB), a quem chamou de irresponsável.

“Governador de São Paulo, você é irresponsável. Perdeu a credibilidade quando fechou São Paulo e foi para Miami. Prezado João Doria, eu, como chefe do Executivo, tenho de estar no meio do povo. Você não sabe o que é sentir o cheiro do povo”, afirmou ele.

Na transmissão, o presidente criticou o fechamento das praias no litoral Sul de São Paulo, disse que os comerciantes estão quebrando e sugeriu que autoridades de todos os Poderes saibam o que é povo. “Todos vocês têm que ver o que é povo”, afirmou.

Aproveitou também para teorizar contra a eficácia do uso da máscara contra a disseminação da doença, zombando de quem se cumprimenta com o “cotovelinho”.

“Quase quebraram a economia. Se não é eu, governo federal, nossa equipe toda de ministros, trabalhar para preservar empregos… Gastamos na ordem de R$ 700 bilhões… Seria um caos o Brasil”, declarou, apontando para o peito.