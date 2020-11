Doria vota ao lado de Covas e fala em ‘resgate do PSDB’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), votou neste domingo, 29, na Zona Sul da Capital, acompanhado do prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB). Após votar, em conversa com jornalistas, o governador manifestou confiança na vitória do apadrinhado. Segundo ele, a reeleição de Covas representaria “uma reafirmação e um resgate no plano nacional. O PSDB caminha para ser o partido com o maior número de eleitores nas eleições em todo o País”, disse Doria. “Isto é uma retomada para o PSDB nacionalmente”, completou.

Em mais um movimento em sentido contrário ao do presidente Jair Bolsonaro, Doria defendeu as urnas eletrônicas. Mais cedo, após votar, Bolsonaro discursou a favor da adoção do voto impresso.

“Não há nada que indique que as urnas eletrônicas são vulneráveis no Brasil”, disse o governador tucano.