‘Dose de cloroquina contra coronavírus mataria o paciente’, diz especialista

Mesmo com toda a esperança de Jair Bolsonaro de que a cloroquina será uma solução contra o coronavírus, Amilcar Tanuri, um dos maiores especialistas em vírus do Brasil, não vê o medicamento como porta de saída para a crise. Ao Estadão, ele indicou que a dose da substância que seria suficiente para inibir a ação do vírus seria tão alta que faria mais mal do que bem ao paciente.

“A cloroquina inibe vários vírus, impede que eles injetem seu material genético dentro da célula (entrar nas células é o mecanismo de invasão do vírus no organismo). Porém a dose de cloroquina necessária para bloquear essa ação é muito alta. Não teria como alcançar isso no sangue dos pacientes. Eles morreriam intoxicados”, explicou.

Tanuri é integrante do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde são feitos testes de diagnóstico para o covid-19. Nesta quinta-feira, 26, Bolsonaro levou para reunião de membros do G-20 uma caixa de do Reuquinol, medicamento que contém a cloroquina. Por enquanto, como recomenda Tanuri, a recomendação é não utilizá-lo em pacientes fora de estudos clínicos.