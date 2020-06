DOU publica ‘retificação’ da demissão de Weintraub

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 23, traz uma “retificação” da data de exoneração de Abraham Weintraub do cargo de ministro da Educação, que foi publicada em edição extra no último sábado, 20, horas depois de o então ministro desembarcar em solo norte-americano. Com a correção, o novo decreto informa que Weintraub foi exonerado “a partir de 19 de junho de 2020”.

A retificação ocorre depois de questionamentos à suposta colaboração de órgãos oficiais à “fuga” de Weintraub do País. Pelo Twitter, Weintraub chegou a agradecer às “dezenas”de pessoas que o ajudaram a deixar o Brasil.

Ontem, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União ingressou com uma representação para que a Corte apure se houve participação irregular do Itamaraty na viagem do ex-ministro. Weintraub, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), usou sua condição de ministro para desembarcar em Miami no sábado passado e, assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de covid-19.