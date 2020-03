Drauzio faz apelo: ‘É preciso distribuir cesta básica imediatamente’

O médico Drauzio Varella fez um apelo para que o governo federal, junto ao setor privado, distribua imediatamente cesta básica à população, em entrevista à rádio CBN, nesta manhã de terça, 24. Segundo ele, as comunidades carentes não podem esperar por políticas públicas. É preciso agir já, diz. Ele sugere que as lideranças comunitárias sejam engajadas nesse mutirão pelo governo e setor privado para organizar a distribuição da comida. “O problema agora é distribuir comida, cesta básica, e aproveitar agora o mais rápido possível, e não fazer programa futuro. Tem que ser imediato”, disse ele. Drauzio prevê uma convulsão social caso a comida não chegue na barriga do pobre. “Ou faz já (distribuição de comida) ou vamos ter saudade do tempo em que violência urbana era roubar seu celular na rua”, afirmou. Segundo ele, com o avanço rápido da pandemia no Brasil, é preciso evitar “uma tragédia que pode atingir toda a sociedade brasileira”.