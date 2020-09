‘É a política que vai dar o timing’ da reforma tributária, diz Guedes

Em coletiva no início desta tarde de segunda, 28, feita no meio da reunião entre a equipe econômica e líderes dos partidos sobre a reforma tributária encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes reforçou o que tem dito. “É a política que vai ar o timing da reforma tributária”, afirmou ele, destacando, no entanto, que “temos a reforma pronta”. Havia expectativa de que o presidente anunciasse algum acordo sobre a fonte para bancar a criação de um programa social, batizado de Renda Cidadã, mas não foi dessa vez. Logo após a coletiva, os integrantes do governo retomaram a reunião diante da falta de consenso.

Guedes adiantou dois pontos: o teto será mantido e não haverá criação de um novo imposto, mas “substituição” de impostos. Como foi visto na semana passada, o titular da Economia apareceu hoje na conversa com a imprensa escoltado pelo que ele chama de “eixo político”. Você leu aqui em nosso relatório semanal publicado nesta segunda, Fique de Olho, as expectativas sobre essa reunião.