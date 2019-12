‘É equivoco limitar segunda instância para área penal’

Equipe BR Político

O autor da PEC que trata da prisão após condenação em segunda instância, Alex Manente (Cidadania-SP), defendeu um dos pontos sensíveis da proposta e que deve gerar alguns dos grandes debates na comissão especial da Câmara em 2020. Manente defendeu que a PEC não fique restrita a debater a execução da pena em segunda instância apenas no âmbito penal, mas em todas as áreas do direito.

“É um equívoco querer limitar a PEC 199, que autoriza a prisão em segunda instância e acaba com os recursos nos tribunais superiores, somente para a área penal”, disse. “Temos a oportunidade de reordenar todo nosso sistema jurídico, permitindo rapidez para as outras áreas do Direito.”