Equipe BR Político

Transferida na noite de sexta para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), a paciente de 52 anos, do Distrito Federal contaminada com o o coronavírus se encontra em estado grave. A informação é da Secretaria estadual de Saúde do Distrito Federal, que informou que a paciente já tinha uma doença respiratória aguda anterior à contaminação. Antes de apresentar os sintomas, a paciente esteve em Londres e na Suíça.