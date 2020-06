‘É hora de pacificar o País’, diz Fabio Faria em discurso de posse

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) foi empossado nesta quarta-feira, 17, como ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. Integrante do Centrão, o genro do apresentador Silvio Santos viu sua nomeação ser questionada por aliados do presidente Jair Bolsonaro após ser recuperado seu passado de apoio ao PT.

Na cerimônia de hoje, Faria fez questão de dizer que votou em Bolsonaro na eleição de 2018. E chegou a afirmar que “é hora de pacificar o País”. O novo ministro abriu seu discurso falando sobre a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de deixar as diferenças politicas de lado. No evento, o ministro Marcos Pontes também foi renomeado para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de onde foi desmembrada a Comunicação. Ao todo, o governo Bolsonaro conta agora com 23 ministérios, 8 a mais do que prometido em camapanha.

“O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2020. É preciso sobretudo respeito e que deixemos as nossas diferenças politico-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que lamentavelmente tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia”, disse.