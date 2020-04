‘É hora dos banqueiros ajudarem o Brasil’, cobra senador

Em meio à crise causada pelo novo coronavírus, o líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA), sugeriu, em publicação feita no Twitter que “é hora dos banqueiros ajudarem o Brasil”. Na publicação, feita nesta quinta-feira, 2, o senador compartilhou trecho de uma fala feita por ele em sessão virtual do Senado sobre o aumento da alíquota e base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos.

“Nos últimos quatro anos, os três maiores bancos do Brasil Itaú, Santander e Bradesco lucraram quase R$ 260 bilhões”, disse o senador no vídeo. A declaração foi feita ontem, durante sessão sobre a Renda Básica Emergencial.

“Todos os anos, eles lucram cifras absurdas. Não é justo que apenas o trabalhador e o pequeno empresário paguem a conta. Nós precisamos nos unir para que juntos possamos aumentar a contribuição sobre o lucro dos bancos”, escreveu o parlamentar.