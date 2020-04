E-mails mostram ordem para subnotificar covid-19 em postos de SP

Pelo menos 37 postos de saúde da cidade de São Paulo não estão notificando o Ministério da Saúde sobre novos casos do novo coronavírus, de acordo com um e-mails internos da secretaria e de uma organização social de saúde, obtidos pela CNN Brasil. O documento é de 25 de março, data em que São Paulo registrava um total de 862 casos de pessoas com covid-19. Nesta quarta-feira, 1, o número chegou a 2.981 casos e 164 mortes.

O documento determina que apenas casos de profissionais da saúde com queixa respiratória sejam comunicados oficialmente ao governo federal. O Cejam conta com mais de 80 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Embu das Artes e Campinas”, destaca a reportagem, que destaca ainda que a organização ainda gerencia os serviços de saúde do bairro Jardim Ângela e Capão Redondo, na zona sul, totalizando 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 164 equipes, atendendo cerca de 614 mil habitantes nas duas regiões.