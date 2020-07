É mau negócio para o Brasil brigar com a China

Os últimos números de exportação de carne do Brasil para a China deixam claro como é um mau negócio para o Brasil alimentar polêmicas políticas sem sentido contra os chineses. Segundo dados do boletim semanal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), nos primeiros cinco meses deste ano, chegaram ao porto de Xangai 136 mil toneladas de carnes vindas do Brasil.

O número já é mais do que o dobro do que o do ano passado e representa 34,5% de todas as importações de carne que transitaram pelo porto de Xangai.