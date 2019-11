É o investimento, estúpido

Equipe BR Político

Em sua coluna no Estadão nesta segunda-feira, Cida Damasco lembra que a expectativa quando do impeachment de Dilma Rousseff era que se seguiriam uma acomodação política e rápida recuperação econômica, mas nenhuma das duas coisas aconteceu na velocidade esperada. Nas eleições do ano passado, o empresariado se vestiu de nova dose de otimismo com a possibilidade de ascensão do projeto liberal de Paulo Guedes, mas, de novo, as coisas não acontecem com a rapidez imaginada.

Para ela, só a retomada dos investimentos de forma consistente pode levar o Brasil a um ciclo de crescimento robusto. “E estes continuam à espera de um quadro político mais pacificado, mais seguro, mais consequente. A pergunta é uma só: demora? Pelo que se tem visto nos últimos tempos, falta sobretudo juízo aos chamados “atores” da cena política para que a resposta seja animadora.”