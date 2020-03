‘É obrigação de Bolsonaro mostrar resultado de exames’, diz Caiado

Questionado sobre os exames por coronavírus feitos pelo presidente da República em entrevista nesta manhã de quinta, 26, à rádio Nova Brasil, o governador Ronaldo Caiado (DEM-GO), neodesafeto de Jair Bolsonaro, afirmou que se trata de uma obrigação do presidente fornecer essa informação à sociedade. “Lógico, todos nós, como homens públicos, temos de apresentar os resultados. Isso é uma obrigação como gestor público”, disse ele. Como você já leu aqui no BRP, o Hospital das Forças Armadas (HFA), onde Bolsonaro se submeteu a testes para o coronavírus, omitiu do governo do Distrito Federal dois nomes em uma lista de 17 infectados com o novo coronavírus. Como você também já sabe, Bolsonaro teve contato físico com simpatizantes de seu governo depois de informar que seu resultado dera negativo.

Caiado indicou que sua relação com o presidente será de oposição daqui para frente desde que os dois entraram em conflito sobre a necessidade de isolamento social por causa da pandemia. “Eu não posso admitir, sendo aliado do presidente que sempre fui, de primeira hora, que foi eleito no primeiro turno, que nunca na vida fiz política com pé em duas canoas (…) No momento em que uma declaração em rede nacional desautoriza o meu decreto em Goiás, cria uma crise de autoridade em Goiás, que as atitudes são tomadas sem que aliados sejam consultados, então isso não é maneira de governar”, declarou.