‘É trocar o certo pelo duvidoso’, diz Ramos sobre acordo entre DEM e MDB

Não é simples entender o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) quando ele passa de uma canoa para outra com o argumento de que “servirá melhor seu Estado” sendo 1º vice na chapa de Arthur Lira (PP-AL) para o comando da Câmara. Ele antes trabalhava para se colocar como candidato com as bênçãos de Rodrigo Maia, hoje adversário de Lira, e agora joga pedra nas estratégias do presidente da Câmara. Ele anda pistola porque Maia reforça todo dia que Lira é o candidato de Bolsonaro. Se ele já começa a campanha com vergonha de que lado está…

“Não é simples um acordo entre DEM e MDB envolvendo Câmara e Senado. Com o apoio do MDB, o DEM certamente terá o presidente do Senado. Com o apoio do DEM, o MDB disputará a Câmara. É trocar o certo pelo duvidoso”, analisou nesta manhã de terça, 12, pelo Twitter.

No MDB, a cobiça é do deputado Baleia Rossi (SP). No DEM, do senador Rodrigo Pacheco (MG). Mas o MDB tem maioria dos assentos no Senado. O PSD, o segundo maior na Casa, tem Antonio Anastasia (MG).