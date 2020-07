‘É surpreendente ver ataque à Lava Jato’, diz Moro sobre atrito com PGR

Em meio a atritos entre a força-tarefa da Lava Jato e a cúpula da Procuradoria-Geral da República, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta sexta-feira, 3, em live do Estadão, considerar que a operação vem sofrendo ataques a “ideias, propostas que são essenciais ao funcionamento da operação e da própria agenda anticorrupção brasileira”. Para Moro, além da derrota de propostas defendidas pelo ex-ministro como ferramentas contra a corrupção sofridas no último ano, como as alterações do pacote anticrime e a revisão da prisão após condenação em segunda instância no Supremo Tribunal Federal (STF), há agora falta de apoio ao trabalho dos procuradores da operação pela PGR.

“Estamos vendo um discurso questionando até a própria existência de forças-tarefa no Ministério Público. O modelo da força-tarefa não é uma criação brasileira. É absolutamente necessário ter uma equipe de procuradores ou policiais dedicados a investigar exclusivamente esses crimes mais complexos. É um pouco surpreendente ver agora um ataque, questionamentos à Lava Jato. Hoje mesmo tivemos uma ação importante, uma denúncia formulada contra o senador José Serra, que é fruto do trabalho da Lava Jato”, disse Moro. Depois das rusgas que resultaram no pedido de demissão de três procuradores da força-tarefa, a PGR nesta semana publicou um documento em que considera o modelo de força-tarefa esgotado, desagregador e incompatível com a instituição.

“Tenho respeito ao Augusto Aras (chefe da PGR), mas gostaria que ele refletisse mais, ele e a cúpula da Procuradoria. O meu entendimento é que ele deveria se somar a esses trabalhos das forças-tarefa da Lava Jato e de demais forças que terão que ser criadas”, defendeu Moro.

O ex-juiz da operação afirmou que acha que o presidente Jair Bolsonaro cometeu um erro ao escolher um nome fora da lista tríplice do Ministério Público Federal e indicar Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. “Escolher da lista me parece um procedimento que dava mais credibilidade. O presidente tinha as razões dele e eventualmente algumas ações que são tomadas atualmente pelo procurador acabam sendo questionadas. Talvez não houvesse esse questionamento se tivesse sido escolhido alguém da lista”, disse.

Candidatura em 2022

Durante a live em que respondeu a perguntas dos jornalistas Eliane Catanhêde e Fausto Macedo, Moro negou a intenção de se candidatar na eleição de 2022 e afirmou que as especulações sobre uma possível candidatura sua são “fantasia” e que irá se inserir no mundo privado. Apesar disso, afirmou que não saiu do debate público. “Eu não vou me abster de falar que nós devemos ser fiéis aos nossos princípios. E, entre os princípios essenciais para a nossa democracia são o combate à corrupção e o Estado de Direito. Ambos são essencialmente importantes. Se eu sou um problema falando isso, paciência”, disse