EBC acionada para possível pronunciamento de Bolsonaro

Vera Magalhães

As equipes da EBC (Empresa Brasil de Comunicações) foram acionadas para um possível pronunciamento de Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira. O aviso fala em gravação da fala do presidente nesta tarde. O último discurso do presidente em rede de rádio e televisão foi na terça-feira da semana passada, dia 31 de março, quando procurou adotar tom mais ameno em relação à fala de uma semana antes — aquela em que pregou a reabertura do comércio e das escolas e o fim da política de quarentena para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

Depois disso, o presidente concedeu entrevistas para programas de rádio e TV e falou algumas vezes na saída do Palácio da Alvorada. Também comandou reunião ministerial na última segunda-feira e manteve uma rotina de publicações nas redes sociais. Nas mais recentes, tem se dedicado a exaltar os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina nos tratamentos de casos de covid-19.

Bolsonaro passou a terça-feira em raro silêncio: não falou com jornalistas na saída do Alvorada, não foi às coletivas feitas por auxiliares para tratar da crise e pouco postou nas redes sociais.

O porta-voz do Palácio do Planalto, Octávio do Rêgo Barros, e o ministro Luiz Ramos, da Secretaria de Governo, à qual estão subordinadas a Secom e a EBC, questionados pelo BR Político, não confirmaram se Bolsonaro fará um pronunciamento nesta quarta.