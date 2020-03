Economia anuncia R$ 147,3 bi contra impactos do coronavírus

O Ministério da Economia anunciou há pouco que injetará R$ 147,3 bilhões nos próximos três meses para conter os impactos negativos provocados pela pandemia de coronavírus. A lista de medidas emergenciais inclui as ações já anunciadas no fim da última semana, como a antecipação da primeira parcela do 13ª salário dos aposentados do INSS. Dentre as novidades desta segunda está a transferência de valores não sacados do PIS/PASEP para o FGTS, com intuito de permitir novos saques. Do montante total, R$ 83,4 bilhões devem beneficiar a parcela mais idosa da população, conforme informa o Estadão.