Economia e segurança dominam ‘lives presidenciais’

Equipe BR Político

Ao longo das 12 horas e 30 minutos de “lives” feitas até agora pelo presidente Jair Bolsonaro, o chefe do Executivo se concentrou principalmente em ressaltar números positivos da economia e em defender pautas de campanha relacionadas à segurança, como ampliação do porte e da posse de armas. É o que mostra um levantamento da Folha, que analisou todas as transmissões ao vivo feitas pelo presidente até agora.

Toda quinta-feira, desde março, Bolsonaro fala ao vivo durante cerca de 20 minutos em seu Facebook. Do total de transmissões feitas até agora, Bolsonaro se dedica a falar sobre economia em 21% do tempo. Essa categoria inclui temas como queda na taxa de juros, queda da inflação, e, mais recentemente, a alta no preço da carne. Em um patamar semelhante, o tema “segurança” ocupa 20% das transmissões do presidente. Nesta categoria, estão pautas como ampliação do porte e posse de armas e elogios ao trabalho do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública).

Dentre os temas menos comentados, estão assuntos como Legislativo, imprensa, relações internacionais, desenvolvimento tecnológico e infraestrutura.