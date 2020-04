‘Economist’ equipara Bolsonaro com Obrador no combate à covid-19

Coluna da revista britânica The Economist equiparou o presidente Jair Bolsonaro com o mexicano Andrés Manuel López Obrador no combate à pandemia do novo coronavírus. Os dois mandatários são tratados como populistas, apesar de fazerem parte de espectros políticos distintos. “Ambos passaram semanas negando a seriedade do vírus e se recusando a respeitar as medidas de distanciamento social recomendadas por seus ministérios da Saúde”, diz a coluna Bello, dedicada a temas da América Latina. Apesar da demora no caso mexicano, medidas foram tomadas lá. Para a coluna, no caso do Brasil, Bolsonaro foi além, “sabotando ativamente os esforços para controlar o vírus”. A publicação mostrou como outros chefes de Estado viram sua popularidade crescer ao tomarem medidas urgentes e ousadas durante a crise do coronavírus, o que não ocorreu no caso da dupla “populista”.