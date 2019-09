Economistas, a ‘Geni’ de Bolsonaro para o déficit

Gustavo Zucchi

Jair Bolsonaro encontrou uma ‘Geni’ para os problemas econômicos que o Brasil passa. Ele, que está há oito meses no cargo, não tem nada a ver com isso. Para o presidente, quem afundou o Brasil foram “os economistas”, apesar do próprio Bolsonaro admitir que não entende nada de Economia.

“O Brasil está no fundo do poço dado aos economistas, e não ao capitão Jair Bolsonaro”, declarou na saída do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 2, se recusando a responder sobre a previsão de déficit primário de R$ 124,1 bilhões em 2020. Uma das promessas de campanha do então candidato era zerar o déficit em 2019 (feita pelo seu ‘posto Ipiranga’, Paulo Guedes). “Pergunta para o Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Nada. Zero”, disse. “Quem manjava, a tal de Dilma Rousseff, arrebentou o Brasil”, não deixando de lembrar do PT, outra “Geni” constante para seus problemas de governo.