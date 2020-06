Edir Macedo recebe alta após internação para tratar covid-19

Após passar cinco dias hospitalizado, o bispo Edir Macedo, de 75 anos, recebeu alta nesta sexta-feira, 12, do Hospital Moriah, após ser internado com covid-19. Segundo o site R7, que é de propriedade do religioso – assim como o hospital -, Macedo fez uso da cloroquina em seu tratamento.

“Tomei todos os medicamentos indicados pelos médicos, entre eles a hidroxicloroquina, e estou bem”, afirmou bispo. Em março, durante culto da Igreja Universal, Macedo chegou a afirmar que o novo coronavírus era “inofensivo” é “tática do Satanás”.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, disse.