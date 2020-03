Eduardo aciona PGR contra Cid por ‘tentativa de assassinato’

Equipe BR Político

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou no Twitter na noite de segunda, 2, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o senador Cid Gomes (PDT) por tentativa de assassinato e dano ao patrimônio público. O parlamentar do Ceará usou uma retroescavadeira para romper um portão de batalhão no Estado na tentativa de acabar com a greve ilegal de policiais militares. Levou dois tiros como resposta nessa empreitada.

“Ele não pode ser esse coronel tratando os policiais que arriscam suas vidas para trazer segurança à população dessa maneira. A gente está aqui para representar esses policiais. Vocês não estão sozinhos”, disse o filho do presidente em vídeo. E ainda avisou que Cid terá de pagar o portão que ele derrubou com o trator. A mesma petição foi entregue também à Corregedoria do Senado.

O número de assassinatos durante o mês de fevereiro no Ceará foi o maior dos últimos cinco anos. Foram registrados 386 homicídios entre os dias 1º e 26. Em 2019, fevereiro registrou 164 mortes por assassinatos. Em 2014, foram 394 crimes.