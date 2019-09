Eduardo associa Deltan a grupos de esquerda

Equipe BR Político

Se alguém tinha alguma dúvida sobre o afastamento cada vez maior dos grupos lavajatistas e bolsonaristas, uma postagem deste domingo do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na sua conta do Twitter, põe mais lenha na fogueira. Eduardo publicou o vídeo feito por um de seus seguidores, dizendo que se trata de uma “breve pesquisa sobre Deltan Dallagnol”. E o deputado acrescenta: “São conexões com ONGs e grupos de esquerda, não se trata da opinião do Lilo, são fatos”.

Esta semana, Deltan deu uma entrevista para a Gazeta do Povo com críticas à Bolsonaro, afirmando que ele se apoderou do discurso anticorrupção na campanha eleitoral, mas agora o estava deixando de lado, deixando de lado, por exemplo, projetos como o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois disso, as redes bolsonaristas passaram a bater pesado no procurador, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato.